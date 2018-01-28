ВМС Турции не дали судам Греции приблизиться к спорным островам в Эгейском море

ВМС Турции не позволили катеру береговой охраны и патрульному кораблю Греции приблизиться к спорным островам Имиа (Кардак) в Эгейском море. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«28 января около 11:30 греческие катер береговой охраны и патрульное судно пытались войти в район островов Кардак. ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к этим островам», — сказано в сообщении генштаба ВС Турции.

В документе отмечается, что турецкое военное ведомство намерено и дальше «защищать интересы страны в рамках международного права».

Государственная принадлежность острова Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море оспаривается Турцией. В 1996 году территориальный спор привел к напряженности в отношениях между странами. В том же году Европарламент присудил остров Греции, но Анкара назвала решение односторонним и не имеющим юридической силы.

Как писал портал iz.ru, 17 января в акватории Эгейского моря столкнулись боевые корабли двух стран.