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В Эгейском море столкнулись корабли ВМС Греции и Турции

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Фото: youtube.com
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В акватории Эгейского моря столкнулись боевые корабли ВМС Греции и Турции — греческий патрульный «Никифорос» и турецкий корвет «Кёйджегиз».

По данным греческих СМИ, инцидент произошел 17 января поблизости от необитаемого острова Имия. В территориальные воды Греции несанкционированно вошли три турецких корабля, и один из них — корвет — во время маневрирования «задел» патрульный корабль греков.

После инцидента турецкие корабли покинули греческие воды, сообщает портал tanea.gr.

Государственная принадлежность острова Имия оспаривается Турцией. В 1996 году это чуть не привело к вооруженному противостоянию двух стран. В том же году Европарламент присудил остров Греции, но Анкара назвала решение односторонним и не имеющим юридической силы.

Момент столкновения кораблей зафиксирован на видео.

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