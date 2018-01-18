В Эгейском море столкнулись корабли ВМС Греции и Турции

В акватории Эгейского моря столкнулись боевые корабли ВМС Греции и Турции — греческий патрульный «Никифорос» и турецкий корвет «Кёйджегиз».

По данным греческих СМИ, инцидент произошел 17 января поблизости от необитаемого острова Имия. В территориальные воды Греции несанкционированно вошли три турецких корабля, и один из них — корвет — во время маневрирования «задел» патрульный корабль греков.

После инцидента турецкие корабли покинули греческие воды, сообщает портал tanea.gr.

Государственная принадлежность острова Имия оспаривается Турцией. В 1996 году это чуть не привело к вооруженному противостоянию двух стран. В том же году Европарламент присудил остров Греции, но Анкара назвала решение односторонним и не имеющим юридической силы.

Момент столкновения кораблей зафиксирован на видео.