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Греция приютила бежавшего из Турции военного

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Фото: ТАСС/ Danil Shamkin
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Власти Греции предоставили убежище одному из восьми военных, бежавших из Турции сразу после попытки госпереворота в июле 2016 года. Один из военнослужащих освобожден из-под стражи.

Военнослужащие заявили, что к перевороту не имеют отношения, а покинули страну из-за страха за свою жизнь. Суд в Греции отказал выдать властям Турции военных, поскольку счел, что на родине их не ждет справедливый суд.

Убежище предоставлено второму пилоту вертолета.

Попытка госпереворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года, погибли 240 человек. В ходе расследования были арестованы более 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. 24 декабря портал iz.ru сообщил, что в Турции были уволены со своих постов в госструктурах и армии 2 тыс. 756 человек

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