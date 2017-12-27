Прямой эфир

Туристический сбор вводят отели Греции с 1 января

0
Фото: ТАСС/Danil Shamkin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристы, выбравшие для отдыха греческие отели с 1 января 2018 года, будут обязаны оплачивать туристический сбор за каждый день проживания.

Размер взимаемого туристического сбора зависит от класса отеля: за ночь в пятизвездочном отеле оплата составит €4, в гостинице разрядом пониже — €3. Туристический сбор не включен в стоимость туров, оплачивать его надо будет самостоятельно по прибытии в гостиницу, отмечает «Ридус».

Ранее сообщалось, что около 100 тыс. туристов забронировали на новогодние и рождественские праздники номера в гостиницах Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые интересные места для путешествий в 2018 году
Туроператор «Сто морей» сообщил о прекращении деятельности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017