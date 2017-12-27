Туристический сбор вводят отели Греции с 1 января

Туристы, выбравшие для отдыха греческие отели с 1 января 2018 года, будут обязаны оплачивать туристический сбор за каждый день проживания.

Размер взимаемого туристического сбора зависит от класса отеля: за ночь в пятизвездочном отеле оплата составит €4, в гостинице разрядом пониже — €3. Туристический сбор не включен в стоимость туров, оплачивать его надо будет самостоятельно по прибытии в гостиницу, отмечает «Ридус».

Ранее сообщалось, что около 100 тыс. туристов забронировали на новогодние и рождественские праздники номера в гостиницах Крыма.