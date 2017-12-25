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Номера в Крыму на новогодние праздники забронировали 100 тыс. туристов

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Около 100 тыс. туристов забронировали на новогодние и рождественские праздники номера в гостиницах Крыма. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, в этом году многие отели отказались от каких-либо особых акций с пакетом услуг и минимальным количеством дней пребывания. Они просто оставили на этот период цены текущего года, как обычно поступают санатории.

В то же время, как отмечает ИА «Крыминформ», авиакомпании организовали дополнительные рейсы в Симферополь из Перми, Нижневартовска, Казани, Сургута, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы.

В середине декабря стало известно о том, что власти Крыма решили на год перенести начало эксперимента по взиманию курортного сбора. Он начнется в 2019 году. В Госсовете посчитали, что для подготовки инфраструктуры полуострова необходимо время.

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