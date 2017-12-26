Туроператор «Сто морей» сообщил о прекращении деятельности

Туристический оператор «Сто морей» прекратил свою деятельность. Все расходы по уже оплаченным турам будут возмещены компанией «Якорь». Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

«Сто морей» наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности на дальнейшее функционирование нашей компании», — сообщили в компании.

По данным Ассоциации туроператоров, ответственность компании «Сто морей» застрахована на сумму 10 млн рублей.

Звонки от туристов в страховую компанию «Якорь» уже начали поступать.