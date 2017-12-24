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«Матрешка-Тур» вывезет более 100 застрявших на Хайнане туристов

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Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
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«Матрешка-Тур» в ближайшее время вывезет с китайского острова Хайнань 112 туристов.

По данным туроператора, за минувшие выходные (23–24 декабря) оттуда в Казахстан, Москву и Санкт-Петербург было отправлено более 80 человек, сообщает ТАСС.

В настоящее время для отправления туристов на родину задействовано четыре авиакомпании: China Southern Airlines, «Аэрофлот», «Ай-Флай» и «Уральские авиалинии».

Как сообщал портал iz.ru, россияне не могут улететь с Хайнаня из-за того, что «Матрешка-Тур» аннулировала чартерные рейсы на остров.

Ранее китайские авиавласти не подтвердили слоты для компании «Икар» на выполнение полетной программы в Хайнань из пяти российских городов. 

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), «Икар» не завозил туристов из РФ в Китай. Однако на Хайнане отдыхали клиенты компаний «Матрешка Тур» и «НТК Интурист», которые должны были лететь домой рейсами этой авиакомпании.

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