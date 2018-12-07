Просто летний дождь: Россия и Греция перевернули страницу в отношениях

Инцидент с высылкой российских дипломатов из Греции можно считать исчерпанным. Уверенность в этом выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Алексис Ципрас после встречи в Кремле. В ходе переговоров стороны сконцентрировались на экономической повестке, в том числе обсудили продление газопровода «Турецкий поток» в Грецию и Италию. Лидеры стран также говорили о расширении сотрудничества в инновационной сфере на основе декларации о партнерстве в интересах модернизации. А Владимир Путин подчеркнул стремление российских инновационных компаний выйти на греческий рынок.

Единичный случай

Россия и Греция перевернули страницу в своих отношениях и преодолели летний кризис с высылкой российских дипломатов. К такому выводу пришли президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

– Надеюсь, что эта страница действительно перевернута, – сказал Владимир Путин. – Но должен вам сказать, что это нам не очень то и мешало нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики.

Речь шла о летней истории, когда из Греции были высланы два российских дипломата и еще двоих не пустили в страну. Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела.

– Я думаю, важно отметить. Мы изначально не были согласны, и сейчас я хочу это подчеркнуть, с основанием высылки наших дипломатов. Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России может подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или планирует какие-то заговоры. Это просто нонсенс, чушь, – заявил российский лидер.

В свою очередь Алексис Ципрас, говоря о дипломатическом кризисе в отношениях двух стран, сравнил его с небольшим ухудшением погоды. «Дождливый день летом не значит, что не было лета и что впереди не будет хорошей погоды» и отметил, что Грецию и Россию связывают давние исторические и духовные связи.

Греческий премьер-министр заверил, что Греция сохранит дружеские отношения с Россией, несмотря на давление извне. Летний инцидент греческий премьер назвал единичным случаем. Он напомнил, что Греция была единственной страной Евросоюза, которая не стала высылать российский дипработников по делу Скрипалей.

Как заявил «Известиям» замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, и Москва, и Афины были в равной степени заинтересованы в скорейшем разрешении дипломатического кризиса.

По мнению сенатора, несмотря на то, что приглашение Алексису Ципрасу исходило от российской стороны, не стоит забывать, что это греческий лидер приехал в Москву, а не наоборот. Это говорит о взаимном интересе обеих сторон.

– Встреча была нужна, чтобы снять проблемы, которые накопились в наших отношениях. Вспомните, они дипломатов наших высылали, на Афон наших людей не пускали. А тут параллельным курсом возникают другие истории. Мы с Турцией, например, налаживаем энергетический диалог, «Турецкий поток» скоро запустим. И Греция оказывается в странном положении – вроде она может этим всем воспользоваться, но ее политика затрудняет грекам получение очевидной выгоды, – пояснил Андрей Климов.

Лидеры стран обсудили международную обстановку, в том числе и украинскую провокацию в Керченском проливе. По словам Алексиса Ципраса, Грецию волнует ситуация в данном регионе, так как в Приазовье до сих пор проживает достаточно много греков. Однако главной темой встречи стало экономическое сотрудничество.

Выгодная торговля

В ходе переговоров основное внимание уделено торгово-инвестиционному взаимодействию, рассказал на пресс-конференции Владимир Путин. По словам президента, в прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 27% и составил почти $4 млрд. А за девять месяцев 2018 года он вырос еще на 11%.

– Внимательно следим за деятельностью правительства Греции, и могу только поздравить господина премьер-министра с тем, что он, несмотря ни на какие вводные большого количества сторон, все-таки последовательно проводит линию на укрепление греческой экономики, – заявил президент России.

Российско-греческое инвестиционное сотрудничество будет только возрастать по мере оздоровления экономики Греции, уверен Владимир Путин.

«Турецкий поток» дойдет до Греции

Россия готова вместе с Грецией реализовывать крупные энергетические проекты, заявил по итогам переговоров президент Владимир Путин. По его словам, подключение Греческой республики к проекту «Турецкий поток» уже обсуждалось с турецкими партнерами, реализация этой идеи «вполне вероятна».

– Там есть уже, построен фактически трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, а газа там нет пока. Можно и подумать вместе на тему о том, как наполнить этот маршрут реальным продуктом. Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности для участников экономической деятельности, в том числе и российских. Но это вполне возможно, мы этого не исключаем, более того, считаем, что это вполне реалистично, – полагает российский лидер.

Проект «Турецкий поток» – это газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15.75 млрд кубометров каждая: первая – для удовлетворения запроса Турции, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре этого года была завершена прокладка труб газопровода по дну Черного моря. Запуск его запланирован на конец 2019 года.

Новый газопровод повысит роль Греции в региональном энергетическом рынке, выразил уверенность премьер-министр Алексис Ципрас. При этом греческий лидер отметил, что выступая против продления «Турецкого потока» в Грецию и Италию, Европейский союз использует двойные стандарты.

Российский газ может пойти и по Трансадриатическому трубопроводу, который предназначен для транспортировки азербайджанского газа в Италию через территорию Греции.

– Я считаю, что мы имеем необходимые технические условия, чтобы этот трубопровод также включал в себя российский газ, поскольку я верю, это пойдет на пользу европейской экономике, – подчеркнул Алексис Ципрас.

По словам Андрея Климова, встреча лидеров двух стран закончилась весьма продуктивно – сторонам удалось не только обсудить разногласия, но и заключить новые соглашения в сфере экономики и энергетики.

– Афины созрели для того, чтобы возобновить прямой диалог и постараться должным образом скорректировать какие-то действия. Не стоит забывать, что Ципрас представляет страну НАТО и ЕС, он не может только свое мнение высказывать, – подчеркнул Андрей Климов.

Островной вопрос

Особым пунктом повестки двусторонней встречи стал вопрос кипрского урегулирования.

Греческий премьер-министр заявил, что Афины и Никосия не хотят милитаризации Кипра, а присутствие сил третьих стран на территории острова недопустимо.

– Нет ни одной мысли перспективы военизирования этого острова. Мы не боремся за решение вопроса с применением третьих сил, – заявил Алексис Ципрас.

По мнению Андрея Климова, России в отношении ситуации на острове лучше придерживаться позиций Совета безопасности ООН.

– Мы, как постоянный член Совбеза, несем ответственность за выполнение решений Совета по кипрской проблеме. И мы помогаем – но не Афинам, а Никосии. Мы ведем эту работу напрямую с Республикой Кипр, к слову, единственным государственным образованием на острове, которое мы признаем. Мы реально можем помочь Кипру. Афины таких объемов возможностей не имеют, но поскольку это две очень близкие друг-другу страны, и духовно, и языком, и экономикой, то конечно Ципрас не мог эту проблему не назвать. Вне зависимости от того, назвал бы он эту проблему или нет, мы бы все равно продолжали отношения с Никосией выстраивать на основании совета безопасности ООН.

Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Алексиса Ципраса закончилась неформально. У греческого премьера в очередной раз спросили про галстук. Алексис Ципрас ранее обещал, что наденет его только после того, как если его партия выиграет парламентские выборы и проблема огромного греческого долга будет решена.

По словам Алексаса Ципраса, он не носит галстук, поскольку считает его «символом петли на шее греческого народа». Но ради новой встречи с Владимиром Путиным, он готов использовать этот предмет одежды, если президент России его подарит.

– Если мне господин Путин, конечно, подарит такой подарок, я, может быть, на следующую встречу надену его подарок, – сказал Алексис Ципрас.

– Договорились, так и сделаю, — ответил Владимир Путин.

В этот же день с Алексисом Ципрасом встретился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Главы правительств обсудили состояние и перспективы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, сельском хозяйстве и других областях.