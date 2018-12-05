Путин встретится с премьером Греции 7 декабря

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом 7 декабря в ходе рабочего визита политика в Москву. Об этом 5 декабря информирует пресс-служба Кремля.

В ходе встречи представители двух стран планируют обсудить двустороннее сотрудничество Москвы и Афин, а также актуальную международную и региональную проблематику, указано в сообщении на сайте президента РФ.

Ранее в декабре источник, знакомый с ходом подготовки визита Ципраса в Россию, сообщил, что Греция намерена принять участие в реализации проекта газопровода «Турецкий поток» и желает продлить его до своей территории. Заинтересованность Афин в строительстве объекта также подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.