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Эксперт оценил маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Маршрут, который сейчас определил «Газпром», как раз пойдет на замену украинского транзита, рассказал в беседе с «Известиями» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Газета «Коммерсант» 22 ноября сообщила, что «Газпром» утвердил маршрут поставок по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. Первый транзит через Сербию и Болгарию пойдет уже в 2020 году, через Венгрию — в 2021 году, а через Словакию — в 2022 году.

«Турецкий поток» — замена транзиту газа через Украину? 

Однако объемы «Турецкого потока» недостаточно велики, чтобы полностью заменить украинский транзит в Европу, считает эксперт.

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Ранее, 20 ноября, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов спрогнозировал транзит газа черех Украину в 2018 году в объеме до 100 млрд кубометров.

«Не будем забывать, что Турция получает часть российского газа по «Трансбалканскому газопроводу», который проходит через Украину. Там объем около 13 млрд кубометров. Судя по всему, большая часть объема газа, который сейчас пойдет по двум ниткам «Турецкого потока», должна будет заменить украинский транзит», — сказал Перов.

Пока инфраструктура «Турецкого потока» будет обстраиваться, Турция за это время еще больше увеличит потребление газа, считает руководитель специальных проектов. 

«Где-то около 31 с небольшим млрд кубометров газа должно будет пойти через «Турецкий Поток». Где-то половину них будет забирать Турция. И соответственно на южные страны балканские, такие как Болгария, Сербия и другие, останется порядка 16 млрд кубометров», — подсчитал специалист.

С этой точки зрения по «Турецкому потоку» в нынешнем виде на Центральную Европу больше газа не остается, заявил Перов. Так он объяснил решение сделать конечным пунктом газопровода Словакию, хотя ранее эксперты называли Австрию как один из возможных вариантов продолжения трубопровода.

Перспективы «Турецкого потока»

Перов напомнил, что изначально планировалось построить четыре ветки «Турецкого потока», но от этих идей пришлось отказаться.

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«Понятно, что если будет такая возможность, Россия с удовольствием эти две дополнительные трубы построит. И с удовольствием найдет газ, для того чтобы эти трубы заполнить. Но вспомним те проблемы, с которыми в свое время Россия столкнулась при реализации проекта «Южный Поток». Когда уже начали строить, когда начали торжественно что-то открывать на территории Болгарии, а потом всё это дело накрылось медным тазом», — подчеркнул эксперт.

По его словам, подходить к перспективам постройки новых веток «Турецкого потока» надо очень острожно.

«Как мы знаем в Европе достаточно влиятельны те силы, которые считают, что украинский транзит надо оставить. Украинская труба должна сохраняться, хотя бы потому что она является источником дохода для Украины. Если Украина останется без трубы, соответственно это будет висеть потом финансовым грузом на самих европейцах», — заключил представитель Фонда национальной энергетической безопасности.

Турция — надежный партнер?

Александр Перов выразил опасения, что в перспективе Турция не станет более удобным партнером для России, чем Украина. «Турция мечтает стать газовым хабом и стать точкой распределения газовых потоков. Хотя Украина была достаточно неудобным партнером, еще неизвестно, насколько договороспособной будет Турция. Потому что Эрдоган это достаточно жесткий товарищ. У Турции есть четко определенный вектор внешней политики. И Россия должна будет ему соответствовать», — считает Перов.

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По его мнению, для Турции газ — то один из инструментов влияния на Европу

«Турцию в свое время сильно обидели, когда не взяли в Евросоюз. Турция, по сути, шантажировала Европу толпами беженцев сирийских. Сейчас у нее появляется новый инструмент, новый рычаг — это газ . Как только Турция кроме российского газа будет через свою территорию получать газ из других источников, позиции Турции в Европе и в европейской политике сразу вырастают. Турция будет настраивать нашу позицию под свою позицию. Турция становится транзитной страной и нам с этим необходимо будет мириться», — отметил эксперт.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» 19 ноября. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.

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