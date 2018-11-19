Не в бровь, а в газ: Турция становится хабом для российского топлива

Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока» позволит качественно расширить сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения строительства морского участка газопровода. Полностью он будет запущен до конца 2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции «поток» важен в стратегическом плане, считают эксперты.

Символ партнерства

За происходящим на побережье главы государств наблюдали в режиме видеоконференции. Отдав команду на укладку последней секции морского участка трубопровода, Владимир Путин заметил, что «Турецкий поток» обеспечит поставки газа в страны Европы и отразится на геополитическом положении Турции. По его словам, по дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, за время строительства было проложено в общей сложности 1,8 тыс. км труб.

поток Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин в сопровождении министров позируют во время церемонии, посвященной завершению строительства морской части газопровода «Турецкий поток», в Стамбуле Фото: REUTERS/Murad Sezer

— По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, — пояснил глава государства.

Это, по его словам, сделает из Турции серьезный европейский хаб и отразится на ее геополитическом положении. Запущен газопровод будет, как и планировалось, до конца 2019 года, выразил надежду Владимир Путин.

— Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока», безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, — подчеркнул российский лидер.

Проект газопровода стал примером умения защищать свои национальные интересы и не направлен «против интересов кого бы то ни было», отметил Владимир Путин. Без политической воли турецкого руководства сооружение газопровода в условиях растущей конкуренции не состоялось бы, подчеркнул он.

Половину газа по трубопроводу «Турецкий поток» планируется поставлять в Европу, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что с технической точки зрения «Турецкий поток» — «сложный проект с высочайшими стандартами».

— Для нас Российская Федерация является долгосрочным, надежным другом, так же, как и в этих проектах, очень важным поставщиком природного газа, — отметил турецкий лидер. — Наши отношения прошли уже через все возможные тесты на прочность.

поток Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода в Стамбуле Фото: REUTERS/Murad Sezer

«Турецкий поток», как и другой двусторонний проект — АЭС «Аккую», станет ярким символом поступательного развития российско-турецкого партнерства, заявил президент России.

С помощью телемоста на связь с лидерами государств вышли представители «Газпрома», которые находились на борту плавучего судна-трубоукладчика.

— Труба «Турецкого потока» с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря, — доложил глава компании Алексей Миллер.

По пяти направлениям

Перспективы «Турецкого потока» — «самые широкие с созданием пяти ответвлений», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что строительство велось в уникально сжатые сроки.

— Совсем недавно в Стамбуле было принято решение по «Турецкому потоку», это решение было принято достаточно быстро, после того, как наши болгарские коллеги не смогли отстоять свои позиции и сломались под натиском евроструктур, отказавшись от «Южного потока», — напомнил Дмитрий Песков.

Сегодня, отметил он, многие страны претендуют на то, чтобы получить на своей территории ответвление «Турецкого потока».

— Безусловно, хаб будет сформирован, газ пойдет дальше. По тем планам, которые имеются, турецкая экономика просто не сможет переварить такое количество газа, но в то же время сохраняется потребность в Европе, — сказал представитель Кремля.

Проект «Южный поток», от участия в котором отказалась Болгария, предполагал строительство значительных новых газотранспортных мощностей на территории Европы, напомнил в беседе с «Известиями» гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

поток Прокладка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— В отличие от него, «Турецкий поток» работает по другой схеме: первая нитка сразу приходит в Турцию и подключается к действующей системе газопроводов на территории страны, а для второй нитки будет задействована высвобождаемая инфраструктура, которую нужно модернизировать, — пояснил эксперт. — Единственная проблема — отсутствие соединяющей перемычки между Болгарией и Сербией, которую планируется построить. Затем газ сможет поступать из Сербии в Венгрию, а оттуда в Австрию. Объем работ незначителен по сравнению с затратным «Южным потоком».

Дальнейшее развитие проекта зависит от европейских партнеров, уверен замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Кое-какие действия уже предпринимаются. Например, Болгария построила станцию, которая позволяет пускать газ по действующей системе со стороны Турции, поэтому переход может быть осуществлен в рамках имеющейся инфраструктуры, — сказал он «Известиям». — Но Болгария не нуждается в 17 млрд куб. м газа: в стране потребляют всего три. Поэтому нужно связать ее с Сербией, но это — забота уже не российской стороны.

В общих интересах

Грандиозное мероприятие, приуроченное к завершению строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», указывает на стратегический характер отношений между Россией и Турцией, отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

поток Член Совета Федерации Алексей Пушков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Я думаю, что интересы России и Турции во многих сферах совпадают или очень близки, — заявил «Известиям» политик. — Москва заинтересована в южном пути для российского газа. В то же время Анкара является и получателем, и страной-транзитером. Благодаря «Турецкому потоку» она может превратиться в главный центр распределения газа в Южной Европе.

Частые встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по его мнению, свидетельствуют о желании Турции проводить независимую внешнюю политику и диверсифицировать международные связи, отойдя от привязки к союзнику по НАТО — Соединенным Штатам.

— И здесь Россия тоже является важным партнером. У Анкары есть крепкие намерения закупить российские С-400 вопреки давлению Вашингтона. Турция хочет играть самостоятельную роль в Сирии. Хоть здесь наши позиции не вполне совпадают, в Анкаре прекрасно понимают, что без взаимодействия с Россией вряд ли удастся разрешить кризис в этой стране, — заметил Алексей Пушков. — В тех сферах, где интересы двух стран близки, наши контакты обеспечивают устойчивое взаимодействие.

Сенатор отметил и качественное отличие переговорного процесса между двумя лидерами, которое выражается в общей продуктивности диалога между сторонами как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Для Турции этот газовый проект значим не только как транзитный — он повышает роль страны и выгоден ей экономически, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. У «Турецкого потока» есть серьезное фундаментальное основание в виде растущего спроса на импортный газ в Европе, считает политолог.

поток Образец трубы газопровода «Турецкий поток» Фото: ТАСС/Интерпресс/Холявчук Светлана

— Доставка газа потребителям должна быть надежна, конкурентоспособна, безопасна и независима от политической конъюнктуры. «Турецкий поток» полностью удовлетворяет этим требованиям, работает на них. России нужны рынки сбыта и надежный транзит, для Турции проект важен в стратегическом плане, потому что он поднимает ее значимость для Европы, — отметил он.

С появлением газового хаба российский газ не только станет основным для турецкого рынка — Анкара станет распределителем голубого топлива из РФ для стран Южной Европы, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.