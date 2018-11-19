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Эксперт оценил завершение строительства морской части «Турецкого потока»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Известиями» прокомментировал завершение строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

«Турция — второй после Германии потребитель газа «Газпрома». Новая нитка предназначена для растущего турецкого рынка. Эти объемы будут востребованы в будущем. Экономика Турции растет, потребление газа увеличивается и эти объемы газа будут Турции необходимы», — заявил эксперт.

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По его словам, первая нитка «Турецкого потока» не замещает украинский транзит в отличие от газопровода «Северный поток – 2».

«Строительство первой нитки «Турецкого потока» представляется собой расширение рынка сбыта. Реализация этого проекта никак не скажется на «Северном потоке – 2», потому что это несвязанные проекты», — добавил эксперт.

При этом он усомнился в экономической эффективности от реализации второй нитки «Турецкого потока», запланированной для нужд Европы. 

«Без четкой и понятной позиции Европы, как она будет взаимодействовать в рамках второй нитки, я считаю, что ее строить очень рискованно и не имеет экономического смысла», — заключил директор Фонда энергетического развития.

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» 19 ноября. Президент России Владимир Путин дал команду в режиме видеоконференции о завершении строительства, после чего глава госкорпорации Алексей Миллер распорядился спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

Строительство газопровода было запущено в качестве альтернативного варианта «Южного потока», который подразумевал поставки газа из России по дну Черного моря до Болгарии с последующим транзитом топлива в страны Южной Европы. В декабре 2014 года Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза.

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