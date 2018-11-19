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Путин рассказал о вкладе «Турецкого потока» в энергетическую безопасность

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе. Об этом 19 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии окончания строительства морского участка трубопровода.

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«Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока», безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере», — отметил российский лидер. Его цитирует ТАСС.

Путин пояснил, что при строительстве объекта применялась самая современная техника и новейшие технологические решения. Помимо этого, газопровод соответствует наиболее строгим экологическим стандартам и нормам.

Президент обратил внимание, что Москва уже давно успешно развивает энергетическое сотрудничество с Анкарой. Так, запущенный еще 13 лет назад газопровод «Голубой поток» обеспечивает более половины поставок российского газа на турецкий рынок. По словам Путина, Россия уже зарекомендовала себя как надежный поставщик природного газа.

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» 19 ноября. Президент России Владимир Путин дал команду в режиме видеоконференции о завершении строительства, после чего глава госкорпорации Алексей Миллер распорядился спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

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