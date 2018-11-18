Названы три проекта для усиления влияния России в Европе и Азии

Россия как крупнейший газодобытчик усиливает свое влияние на континенте с помощью «Северного потока – 2», «Силы Сибири» и «Турецкого потока», пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что РФ, которая еще с конца Второй мировой войны поставляет голубое топливо в Европу, уже удовлетворяет треть европейского спроса на газ. По прогнозам экспертов, к 2025 году Москва будет обеспечивать газом 40% всей Евразии.

Этому во многом способствует повышение спроса на топливо в Китае и других странах Азиатского региона.

«Дополнительные поставки из России ставят Европу в более удобное положение», — цитирует статью «РИА Новости».

При этом аналитики агентства отмечают, что у российских газовых проектов есть и серьезный враг — президент США Дональд Трамп, который намерен вывести на европейский рынок американский СПГ и выступает категорически против «Северного потока – 2».

В Вашингтоне неоднократно заявляли об «опасности» газотранспортного проекта, якобы подрывающего экономическую и стратегическую безопасность Европы.

Однако европейские страны, в том числе Германия, подчеркивают надежность Москвы как партнера и не собираются отказываться от выгодного проекта.

В РФ в свою очередь неоднократно призывали не политизировать коммерческие проекты, указывая, что единственной целью строительства «Северного потока – 2» является обеспечение надежных поставок топлива европейским потребителям.