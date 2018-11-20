Экcперты оценили шансы Украины остановить «Турецкий поток»

Украина будет сторонним наблюдателем реализации проекта «Турецкий поток». Так директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал «Известиям» заявление главы украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского о том, что Киев должен приложить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки газопровода.

По расчетам Униговского, после запуска «Турецкого потока» транзит газа на территорию Украины сократится на 12–13 млрд кубометров в год. Украинский эксперт также выразил уверенность в том, что Украине необходимо привлечь иностранцев для участия в управлении газотранспортной системой страны, чтобы Киеву было легче договориться с российским «Газпромом» о сохранении больших объемов транзита через ГТС Украины.

Сможет ли Украина остановить «Турецкий поток»

«Если говорить формально, то «Турецкий поток» — это морская труба, которая уже построена и ее уже не остановить. Вчера открыли вторую нитку, первая была достроена еще раньше. Но вторую нитку нужно еще продлить по суше. Здесь возникает несколько вопросов, какие будут маршруты, официально они еще не определены. Но судя по всему, основной маршрут будет через Болгарию в Сербию, дальше в Венгрию и дальше в австрийский Баумгартен. Идея — соединить «Северный поток – 2» с «Турецким потоком» в Баумгартене, будет такое газовое кольцо, что повысит надежность системы», — рассказал Симонов.

С ним согласен аналитик Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Александр Собко. «Украина никак не сможет повлиять на строительство уже строящейся второй нитки, так как вопрос сейчас стоит лишь в том, каким образом и когда газ, транспортируемый по второй нитке будет далее распределяться по территории Европы, то есть стоит вопрос о сухопутном продолжении второй нитки «Турецкого потока», — сообщил эксперт.

По словам Симонова, очевидно, что будут попытки не допустить строительство интерконнектора через Болгарию в Сербию.

«Но я сильно сомневаюсь, что Украина здесь окажется каким-то сильным игроком. Украина, что ли, поедет в Болгарию и будет убеждать ее отказаться от трубы? Болгария слушает только Соединенные Штаты Америки. Поэтому Украина, скорее всего, может поехать в Вашингтон и там обивать пороги, умоляя что-то сделать и остановить «Турецкий поток» через Болгарию, Сербию, Грецию и другие государства. Такого рода петиции могут быть. Но в этом плане — это только напоминание о себе. Украина — не тот игрок, чтобы даже Болгарии приказывать», — пояснил директор Фонда национальной энергетической безопасности.

Последствия строительства «Турецкого потока»

Симонов убежден, что введение в строй газопровода «Турецкий поток» приведет к сокращению транзита через Украину.

«И две нитки «Турецкого потока», и две нитки «Северного потока – 2» работают на замещение Украины как транзитной страны. Если у нас будет дополнительный рост спроса на газ, конечно, мы задействуем украинскую ГТС, но она будет последней в цепочке поставщиков существующих транзитных возможностей», — рассказал эксперт.

По его мнению, ввод в строй обеих труб «Турецкого потока» общей мощностью 32 млрд кубов газа позволяет смело вычитать эти объемы из украинского транзита.

«Мы обещали Меркель, что транзит будет сохранен. Но одно дело — 90 с лишним млрд кубометров как в прошлом году, в этом году, я думаю, до 100 млрд кубометров транзит будет из-за роста спроса. А другое дело — 15 млрд кубов. Поэтому понятно, что эти газопроводы будут заполняться в первую очередь, а Украина будет заполняться в последнюю очередь. Для этого они и строились», — заключил эксперт.

Как полагает аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко, в первую очередь первая нитка «Турецкого потока» заместит объемы газа, транспортирующиеся в Турцию через Украину, это около 12 млрд куб. м в год. «Но так как мощность газопровода — 15,75 млрд кубометров, то еще до 4 млрд кубометров может быть транспортировано (и соответственно, на эти объемы снизится украинский транзит), если удастся подключить часть потребителей Южной и Юго-Восточной Европы в рамках имеющихся газопроводных систем», — привел свои расчеты эксперт.

Накануне, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.