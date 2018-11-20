Западные СМИ назвали строительство «Турецкого потока» триумфом России

Западные СМИ активно обсуждают завершение строительства морской части «Турецкого потока». Данный проект является настоящим триумфом Москвы, сообщает агентство Bloomberg.

«Россия еще на один шаг приблизилась к газовому господству Турции в Южной Европе, в то время как США устраивают торговые войны и вводят санкции против всех подряд», — пишет издание.

Также о «Турецком потоке» написали и немецкие СМИ. Согласно материалам издания Focus, данный проект ждет большое будущее, так как Россия и Турция «научились работать вместе», сообщает РЕН ТВ.

Турецкая пресса сейчас пишет исключительно об окончании строительства морской части. Там уверены, что проект обеспечит в регионе энергетическую безопасность.

Накануне, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.