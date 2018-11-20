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Западные СМИ назвали строительство «Турецкого потока» триумфом России

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Западные СМИ активно обсуждают завершение строительства морской части «Турецкого потока». Данный проект является настоящим триумфом Москвы, сообщает агентство Bloomberg.

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«Россия еще на один шаг приблизилась к газовому господству Турции в Южной Европе, в то время как США устраивают торговые войны и вводят санкции против всех подряд», — пишет издание.

Также о «Турецком потоке» написали и немецкие СМИ. Согласно материалам издания Focus, данный проект ждет большое будущее, так как Россия и Турция «научились работать вместе», сообщает РЕН ТВ

Турецкая пресса сейчас пишет исключительно об окончании строительства морской части. Там уверены, что проект обеспечит в регионе энергетическую безопасность.

Накануне, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.

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