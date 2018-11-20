На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

Транзит газа на территорию Украины сократится на 12–13 млрд кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток». Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

В связи с этим, по его мнению, Киев должен приложить все усилия для того, чтобы не допустить строительства второй нитки газопровода, поскольку в противном случае объемы перекачки газа через Украину в Европу сократятся еще сильнее.

Униговский также выразил уверенность в том, что Украине необходимо привлечь иностранцев для участия в управлении газотранспортной системой страны. Это должны быть преимущественно итальянцы, поскольку именно эта страна получает через Украину 23 млрд кубометров газа ежегодно, считает эксперт. При этом он отметил, что шансов сохранить прокачку ГТС на уровне 70–90 млрд кубометров мало. Если Украина решит вопрос об иностранных партнерах, то объем можно будет сохранить на уровне 40–60 млрд, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.