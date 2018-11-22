«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»

Российская компания «Газпром» утвердила маршрут поставок по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. Об этом 22 ноября сообщила газета «Коммерсант».

Первый транзит через Сербию и Болгарию пойдет уже в 2020 году, через Венгрию — в 2021 году, а через Словакию — в 2022 году, что позволит полностью отказаться от поставок газа через Украину.

В настоящий момент «Газпром» участвует в процедуре бронирования будущих мощностей в данных странах. В Болгарии аукцион пройдет в декабре 2018 года. Российская компания планирует забронировать все предложенные мощности.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» 19 ноября. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.