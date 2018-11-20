Представитель «Газпрома» прокомментировал реакцию Украины на строительство «Турецкого потока»

Украина была так занята борьбой с «Северным потоком – 2», что не заметила, как Россия построила другой газопровод — «Турецкий поток». Об этом заявил официальный представитель российской энергетической корпорации «Газпром» Сергей Куприянов, передает 20 ноября «Прайм».

Ранее во вторник глава совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский отметил в интервью «24 каналу», что после запуска «Турецкого потока» прокачка российского газа через Украину снизится на 12–13 млрд кубометров газа в год. Он также отметил, что, если будет построена вторая нитка, этот показатель упадет еще сильнее. В связи с этим Униговский предложил сделать всё возможное, чтобы не допустить строительства хотя бы второй нитки.

«Украина была так занята борьбой с «Северным потоком – 2», что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. И в Киеве это заметили», — сказал Куприянов.

«Газпром» 19 ноября завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.