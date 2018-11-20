Прямой эфир

Представитель «Газпрома» прокомментировал реакцию Украины на строительство «Турецкого потока»

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина была так занята борьбой с «Северным потоком – 2», что не заметила, как Россия построила другой газопровод — «Турецкий поток». Об этом заявил официальный представитель российской энергетической корпорации «Газпром» Сергей Куприянов, передает 20 ноября «Прайм».

Ранее во вторник глава совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский отметил в интервью «24 каналу», что после запуска «Турецкого потока» прокачка российского газа через Украину снизится на 12–13 млрд кубометров газа в год. Он также отметил, что, если будет построена вторая нитка, этот показатель упадет еще сильнее. В связи с этим Униговский предложил сделать всё возможное, чтобы не допустить строительства хотя бы второй нитки.

«Украина была так занята борьбой с «Северным потоком – 2», что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. И в Киеве это заметили», — сказал Куприянов.

«Газпром» 19 ноября завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский газовый союз оценил последствия «Турецкого потока» для Украины
Экcперты оценили шансы Украины остановить «Турецкий поток»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017