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Российский газовый союз оценил последствия «Турецкого потока» для Украины

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент Российского газового союза Сергей Чижов оценил прогноз гендиректора ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонида Униговского о последствиях запуска «Турецкого потока» для Украины. Об этом он рассказал в беседе с НСН 20 ноября.

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Чижов согласился со словами Униговского о сокращении транзита газа через Украину на 12–13 млрд кубометров в год. По его мнению, Киеву вряд ли удастся предпринять какие-либо меры без поддержки США или восточноевропейских соседей.

«Я склонен с ним согласиться, что реальное падение газа, скорее всего, произойдет. Я оцениваю, что на примерно 10%. Но мы понимаем, что есть «Северный поток – 2», есть «Турецкий поток – 2». Украина будет, конечно, усиленно с этим бороться, но исходя из нынешней ситуации, как я вижу, если не будет очень сильных санкций со стороны США, я думаю, что Украина сама ничего не сделает», — отметил Чижов.

Он также напомнил о восточноевропейских соседях, которые традиционно поддерживают Украину в этом направлении.

20 ноября сообщалось, что Униговский прогнозировал сокращение транзита газа через Украину на 12–13 млрд кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток». По его мнению, Киеву необходимо приложить усилия, чтобы не допустить строительства второй ветки «Турецкого потока».

Накануне, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

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