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Эксперт оценил шансы Украины помешать запуску «Турецкого потока»

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Власти Украины не имеют возможности повлиять на строительство газопровода «Турецкий поток», считает директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев.

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Таким образом он прокомментировал слова главы украинского экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского, который подчитал потери Киева после запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток». По его словам, в таком случае транзит газа через Украину сократится примерно на 12–13 млрд куб. м в год.

«У Украины на сегодняшний день нет инструментов влияния на проект, обе ветки проходят по Черному морю и реализация является двусторонним вопросом отношений России и Турции», — сказал Чихарев в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что турецкие власти сейчас находятся в периоде обострения отношений с США, поэтому на помощь Америки в данном вопросе особо рассчитывать не приходится. При этом он отметил, что Украина может попытаться помешать реализации проекта «Северный поток-2», однако и здесь у нее мало шансов. 

«Если говорить в целом, позиция Украины по данным вопросам ущербна, так как мешает реализации выгодных России и Европе проектов. Поэтому в долгосрочном плане подобный подход будет все больше дискредитироваться», — добавил эксперт.

Накануне, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии завершения укладки морской части «Турецкого потока». В ходе мероприятия российский лидер заявил, что ввод газопровода в эксплуатацию будет способствовать экономическому развитию стран черноморского региона и станет значимым фактором энергетической безопасности в Европе.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода произойдет до конца 2019 года.

Также Россия реализовывает проект «Северный поток-2», который строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в ЕС. Большинство стран Европы проект поддерживают. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые намерены вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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