СМИ узнали о желании Греции продлить «Турецкий поток» до своей территории

Греция хочет продлить газопровод «Турецкий поток» до своей территории, это станет одной из тем обсуждения в ходе визита премьер-министра страны Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита.

«В сфере энергетики Греция заинтересована в «Турецком потоке», это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Янниса Драгасакиса с послом России в Афинах Андреем Масловым в начале ноября. Кроме того, по его словам, Ципрас говорил о газопроводе на саммите в Салониках 15 ноября.

Источник добавил, чтов Москве намечены переговоры Ципраса с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

«Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» 19 ноября.