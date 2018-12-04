Ушаков рассказал о заинтересованности Греции в реализации «Турецкого потока»

Афины заинтересованы в реализации проекта «Турецкий поток» и последующем участии в нем с целью транзита российского газа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Греческая сторона выражает заинтересованность в «подключении» к инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту», — приводит его слова «Интерфакс».

7 декабря состоится визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву. Двумя днями ранее в столице пройдет заседание смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год. «Газпром» завершил укладку морского участка 19 ноября.

22 ноября стало известно, что «Газпром» утвердил маршрут поставок по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию, что позволит полностью отказаться от транзита через Украину.