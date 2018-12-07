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Премьер-министр Греции пообещал носить галстук, если его подарит Путин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который принципиально не носит галстуки, пообещал надеть нелюбимый аксессуар на следующие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если он сделает такой подарок. Об этом 7 декабря сообщает «РИА Новости».

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Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров с российским лидером, на которые греческий премьер пришел с расстегнутым воротом. Журналисты напомнили Ципрасу о невыполненном обещании надеть галстук, если его партия победит на парламентских выборах и проблема греческого долга будет решена.

Глава правительства Греции в ответ на это отметил, что обещание было выполнено, но ему быстро надоел галстук, который символизирует «петлю на шее греческого народа».

«Но если господин Путин мне сделает такой подарок, я на следующей встрече надену его», — добавил он. Путин воспринял слова греческого премьера с улыбкой, но ничего не ответил.

Ципрас, как и многие другие члены левого правительства Греции, принципиально не носит галстук даже на официальных мероприятиях. Но во время досрочных парламентских выборов он дал обещание носить этот предмет гардероба в случае решения греческой проблемы и списания долгов страны.

После этого заявления многие европейские политики начали дарить ему галстуки. Среди них премьер-министр Италии Маттео Ренци, лидер соседней Македонии Зоран Заев, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который предлагал Ципрасу свой галстук «в долг».

Ципрас прибыл в Москву с рабочим визитом 6 декабря. На встрече с Путиным планировалось обсудить сотрудничество Москвы и Афин, а также актуальную международную и региональную проблематику.

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