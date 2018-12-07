Путин назвал нонсенсом обвинения Греции в адрес российских дипломатов

Президент России Владимир Путин отверг предположения о том, что Москва устраивает некие заговоры против Греции, и назвал такие утверждения нонсенсом.

«Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры планирует. Это просто нонсенс и чушь», — сказал российский лидер по итогам переговоров с греческим премьером Алексисом Ципрасом.

Таким образом Путин прокомментировал ситуацию с взаимной высылкой дипломатов Афинами и Москвой.

«Я думаю, важно отметить, что мы изначально не были согласны с основаниями высылки наших дипломатов», — цитирует президента «Интерфакс».

Путин добавил, что если у спецслужб возникают какие-то вопросы друг к другу, то существует множество способов для урегулирования ситуации «без всяких театральных жестов».

«Надеюсь, что эта страница действительно перевернута», — отметил президент.

В июле Греция выслала из страны двух российских дипломатов. В Москве расценили эти действия как недружественный шаг, МИД РФ выразил решительный протест послу республики. Также российская сторона анонсировала ответные зеркальные меры.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключает, что Грецию пытаются сделать участником антироссийского фронта и решение о высылке российских дипломатов принималось под внешним давлением.