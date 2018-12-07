Путин заявил о готовности рассмотреть участие Греции в доставке газа из РФ в ЕС

Власти РФ готовы рассмотреть возможность участия греческих компаний в проектах по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. Об этом 7 декабря сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту», — цитирует его ТАСС.

Российский лидер отметил важность энергетического взаимодействия стран и напомнил, что Россия уже многие годы поставляет Греции энергоресурсы и обеспечивает более половины потребности республики в газе.

Путин рассказал, что в ходе переговоров представители двух стран обсудили расширение сотрудничества в инновационной сфере на основе декларации о партнерстве в интересах модернизации. Глава государства подчеркнул стремление российских инновационных компаний выйти на греческий рынок.

Помимо этого, участники переговоров обсудили проведение перекрестного Года языка и литературы в 2019-м и дальнейшее выстраивание отношений между Евросоюзом и РФ. В беседе представители двух стран также коснулись вопросов Кипрского урегулирования.

Глава правительства Греции прибыл в Россию с рабочим визитом накануне, 6 декабря.

Ранее в декабре источник, знакомый с ходом подготовки визита Ципраса в Россию, сообщил, что Греция планирует принять участие в реализации проекта газопровода «Турецкий поток» и хочет продлить его до своей территории. Заинтересованность Афин в строительстве объекта также подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.