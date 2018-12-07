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МИД Греции призвал Евросоюз к политическому диалогу с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос заявил «Известиям», что Афины хотят стать посредником при урегулировании вопросов в отношениях Москвы и Брюсселя и выступают за возвращение России в общеевропейскую систему безопасности.

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«Мы члены Европейского союза, и мы уважаем все его решения. Однако уверены, что наиболее эффективный подход к разрешению противоречий — это политический диалог с соблюдением норм международного права», — сказал Катругалос.

Также он рассказал, почему для Афин настаивают на подключении к «Турецкому потоку». В 2014 году Болгария под давлением Европейской комиссии отказалась от «Южного потока», после чего реализация проекта была приостановлена.

«Наш аргумент в пользу проекта в том, что между «Северным», «Турецким» или «Южным» потоками нет никакой разницы. Единый закон Европейского союза должен в равной степени применяться ко всем сторонам», — добавил Катругалос.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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