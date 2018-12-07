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«Санкции контрпродуктивны»

Замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос — об антироссийских ограничениях, «Турецком потоке» и перспективах отмены виз между Евросоюзом и РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Санкции контрпродуктивны»
2018-12-06 13:34:49">
2018-12-06 13:34:49
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Афины хотят стать посредником при урегулировании вопросов в отношениях Москвы и Брюсселя и выступают за возвращение России в общеевропейскую систему безопасности. Об этом накануне визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву в интервью «Известиям» заявил заместитель главы МИД страны Йоргос Катругалос. Он также рассказал, как в Греции относятся к антироссийским санкциям, почему для Афин важно участвовать в «Турецком потоке» и что помогло сгладить последствия экономического кризиса, из которого его страна вышла в этом году.  

Премьер Греции Ципрас прибыл в Москву

— Вы приехали в Москву для участия в заседании российско-греческой межправительственной комиссии. В повестке стояли главным образом экономические вопросы. Как вы оцениваете итоги этих встреч?

— Мы обсуждали не только экономический аспект, но и другие направления в отношениях между Россией и Грецией. В итоге мы подписали соглашения, связанные не только с таможенными вопросами, но также и в спортивной сфере. Мы считаем Россию страной, с которой у нас сложились не просто дружеские, но братские отношения: у нас очень тесные исторические и культурные связи, которые мы планируем развивать и дальше. В частности, важное место занимают отношения между российскими и греческими предпринимателями — необходимо, чтобы они вели совместный бизнес.

— В связи с этим не могу не спросить, как на ведение дел и реализацию двусторонних инициатив влияют санкции Евросоюза, которые поддержала и Греция?

— Санкции, безусловно, влияют на наши двусторонние отношения. В целом мы считаем контрпродуктивным вводить экономические ограничения с тем, чтобы решить политические противоречия между Брюсселем и Москвой. Мы члены Европейского союза, и мы уважаем все его решения. Однако уверены, что наиболее эффективный подход к разрешению противоречий — это политический диалог с соблюдением норм международного права.

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Здание консульского отдела посольства РФ в Афинах

Здание консульского отдела посольства РФ в Афинах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— На данном этапе у ЕС в общем и Греции в частности есть воля к запуску такого диалога?

— Европейский союз неоднороден. Мы живем в политически турбулентную эпоху, на европейском континенте происходят различного рода инциденты. В частности, рост напряженности в Азовском море, который необходимо спокойно проанализировать и, как я уже сказал, решить с соблюдением норм международного права. Это то, о чем мы говорим в Европейском союзе: одна из главных наших целей — реинтегрировать Россию в общеевропейскую систему безопасности с помощью политического диалога.

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— В этом году отношения России и Греции омрачила высылка российских дипломатов и зеркальный ответ Москвы. В сентябре Алексис Ципрас заявил, что Греция и Россия ведут работу над восстановлением отношений после кризиса. Как проходит эта работа, и как по итогам 2018 года вы оцениваете состояние российско-греческих связей?

— Мы расцениваем инцидент, произошедший летом, как отдельно взятый случай, который не связан с общим развитием отношений. Мы уважаем суверенитет других стран и ожидаем, что наши партнеры будут вести себя так же и по отношению к Греции. В этом и заключался наш посыл. После того как он был считан в Москве, мы можем вновь вернуться к общему взаимодействию и подумать, как нам улучшить и без того замечательные отношения.

— 7 декабря запланирована встреча Алексиса Ципраса и Владимира Путина в Москве. Чего вы ожидаете от нее?

— Этот визит — выражение политической воли Афин продолжать диалог с Москвой и поддерживать его на хорошем уровне. Всё начинается с обсуждения экономических, более технических вопросов, которые завтра смогут перерасти в политическое измерение. На таком уровне лидеры затрагивают самый широкий спектр вопросов. Речь пойдет не только о двусторонних отношениях, но и о международном политическом измерении.

— Предполагаются ли какие-либо двусторонние мероприятия в следующем году?

— Безусловно. Так, в ходе нынешней межправкомиссии мы договорились, что следующее мероприятие в таком формате пройдет в апреле 2019 года в городе Салоники.

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Фото: Global Look Press/Eurokinissi

— Россия обеспечивает значительную долю потребности Греции в газе. Афины настаивают на своем подключении к проекту «Турецкий поток». Какие выгоды сулит Греции этот проект, раз она так активно отстаивает его на полях Европейского союза, и как в Брюсселе реагируют на позицию Греции?

— Действительно, Россия обеспечивает 43% газовых потребностей нашей страны. Сейчас в Греции идет процесс восстановления после глубочайшего экономического кризиса — мы уже вышли на темп роста в примерно 2%. Одно из сравнительных преимуществ нашей новой экономической модели — превращение Греции в энергетический хаб. Поэтому для нас важен как «Турецкий поток», так и другие энергетические проекты Каспия и Ближнего Востока.

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Конечно, в Брюсселе сейчас есть те, кто высказывается против российского проекта. Мы же говорим, что к «Турецкому потоку» должны применяться те же стандарты, которые относятся к «Северному потоку». С Брюсселем мы продолжаем активные дискуссии на этот счет. Но, справедливости ради, надо сказать, что мы не единственные, кто ведет эти разговоры: с Еврокомиссией также активно дискутирует Германия.

— В 2014 году Болгария под давлением Европейской комиссии отказалась от «Южного потока», после чего реализация проекта была приостановлена. Возможен ли подобный сценарий сегодня при прокладке «Турецкого потока»?

— Наш аргумент в пользу проекта в том, что между «Северным», «Турецким» или «Южным» потоками нет никакой разницы. Единый закон Европейского союза должен в равной степени применяться ко всем сторонам.

— В 2017 году по запросу США в Греции был арестован российский гражданин Александр Винник. Его обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через биржу криптовалют. Кроме России, его экстрадиции требовали США и Франция. Суд вынес решение о его выдаче России, тем не менее Александр Винник до сих пор находится в греческой тюрьме. Что мешает его выдаче на родину?

— В первую очередь хочу подчеркнуть, что решения суда о выдаче Александра Винника в Россию, США и Францию не носят политического характера. Греция уважает принцип верховенства права и намерена выносить итоговое решение исходя именно из этого принципа.

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Работа судна-трубоукладчика «Пиониринг Спирит» по прокладке газопровода «Турецкий поток»

Работа судна-трубоукладчика «Пиониринг Спирит» по прокладке газопровода «Турецкий поток»

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Исходя из этого принципа, разве не предполагается, что в приоритете запрос на экстрадицию той страны, гражданином которой является обвиняемый?

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— Это зависит от конкретного случая. Иногда экстрадиция происходит так, как вы это описали, иногда может рассматриваться запрос нескольких государств. На данный момент суд решил удовлетворить запросы трех стран — России, США и Франции. И греческое правительство должно уважать решение суда.

— Референдум о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) провалился из-за низкой явки избирателей. Отсутствие нового названия в первую очередь является препятствием к вступлению БЮРМ в НАТО. Как Афины сейчас взаимодействуют со Скопье по этому вопросу?

— Я бы не стал говорить, что референдум провалился. Действительно, на него явилось менее 50% граждан. Однако число зарегистрированных проголосовавших за смену названия страны равно числу людей, выступивших за Brexit. Но главная суть заключается в том, что договор между Грецией и БЮРМ о смене названия республики выгодно обеими странам: он решает вопрос, который мы должны были урегулировать еще в 1990-е годы. Таким образом, документ является ключевым дипломатическим достижением обеих сторон. Согласно договору, БЮРМ должна внести поправки в свою конституцию, в частности, изменить название страны и исключить те пункты, которые могли бы вызвать у Греции сомнения по поводу соблюдения границы. Этот процесс должен завершиться предположительно к концу января 2019 года, после чего соглашение должен ратифицировать наш парламент. Я не сомневаюсь, что это произойдет.

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Во время референдума в Республике Македония по вопросу одобрения договора с Грецией, предусматривающего смену названия страны

Во время референдума в Республике Македония по вопросу одобрения договора с Грецией, предусматривающего смену названия страны

Фото: Getty Images/Bloomberg

— Получается, референдум не имел смысла?

— Повторюсь, 90% проголосовавших высказались за изменение названия страны, и их мнение было услышано.

Дипломатия на высылках
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— Туризм — одна из ключевых статей дохода Греции. Как вы оцениваете долю россиян в общем потоке путешественников, приезжающих в вашу страну?

— Ежегодно в Грецию приезжают сотни тысяч российских туристов, и я считаю это хорошей тенденцией. Я бы хотел, чтобы такое же количество греков приезжали в Россию, потому что у вас очень красивая страна. Туризм — важная часть экономики Греции. Именно благодаря ему нам удалось смягчить последствия экономического кризиса. И это прекрасно помогает людям из разных стран лучше понимать друг друга. У нас уже хорошие показатели, но мы стараемся их улучшить.

— Что конкретно делает греческая сторона, чтобы привлечь туристов, в том числе и из России?

— В первую очередь мы облегчили процесс выдачи виз и увеличили количество персонала в наших консульствах, чтобы людям не пришлось слишком долго находиться в листе ожидания. Во-вторых, мы стараемся сделать нашу страну более привлекательной, чтобы туристы чувствовали себя как дома.

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Туристы во Дворце Великого Магистра на острове Родос

Туристы во Дворце Великого Магистра на острове Родос

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Вопрос выдачи виз действительно важен, когда речь заходит о туристических обменах. До 2014 года Россия и ЕС обсуждали возможный безвиз. Как вы думаете, могут ли эти переговоры возобновиться?

— Сейчас это находится не в нашей компетенции — вопрос безвиза решается в Брюсселе, где пока не хотят либерализации визового режима с Россией. Надеюсь, в будущем ЕС и Россия смогут наладить диалог по этому вопросу, однако это в значительной степени зависит от общего улучшения отношений. Мы работаем над этим — как я сказал, Европейский союз наш дом, но мы хотим стать посредником при решении вопросов между Брюсселем и Москвой.

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