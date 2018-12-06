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Премьер Греции Ципрас прибыл в Москву

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Самолет премьер-министра Греции Алексиса Ципраса приземлился вечером 6 декабря в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Глава правительства Греции находится в России с рабочим визитом. В пятницу, 7 декабря, Ципрас встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить сотрудничество Москвы и Афин, а также актуальную международную и региональную проблематику.

О готовящейся встрече Путина и Ципраса пресс-служба Кремля сообщила еще в среду, 5 декабря.

Ранее в декабре источник, знакомый с ходом подготовки визита Ципраса в Россию, сообщил, что Греция намерена принять участие в реализации проекта газопровода «Турецкий поток» и желает продлить его до своей территории. Заинтересованность Афин в строительстве объекта также подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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