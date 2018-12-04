Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Об этом заявил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков во вторник, 4 декабря.

«Мы так предметно пока не готовимся, но приглашение имеется и не исключено, что рано или поздно наш президент совершит туда (в ОАЭ. — Ред.) визит», — цитирует Ушакова ТАСС. По его словам, поездка Путина в Саудовскую Аравию обязательно состоится, однако еще предстоит согласовать «временные параметры».

Накануне, 3 декабря, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал на хорошие личные отношения между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Таким образом он прокомментировал дружеское рукопожатие двух лидеров во время саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.

Официальный представитель Кремля добавил, что на полях саммита состоялась содержательная и продуктивная беседа с саудовской стороной. В частности, Путин и Салман обсуждали взаимодействие в рамках ОПЕК+.