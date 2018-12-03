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Первый астронавт ОАЭ предположительно отправится на МКС в 2019 году

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Фото: nasa.gov
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Первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) может отправиться на МКС в следующем году. Об этом стало известно в понедельник, 3 декабря.

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«Астронавт ОАЭ отправится на станцию в октябре 2019 года на неделю-полторы на «Союзе МС-15», — приводит «Интерфакс» слова источника в ракетно-космической отрасли. Ожидается, что он вернется на Землю на спускаемом аппарате «Союз МС-12».

По данным агентства, для этого российский космонавт Алексей Овчинин, который после октябрьской аварии снова стартует на МКС, возможно, проведет на станции целый год — вдвое дольше запланированного. Таким образом, он вернется на Землю в первой половине 2020 года.

Ранее в этот же день корабль «Союз МС-11» с экипажем новой экспедиции успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции. На борту находились российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября, которая произошла из-за деформации датчика контакта разделения. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто из них не пострадал.

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