Глава NASA прокомментировал первый после октябрьской аварии запуск «Союза»

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в понедельник, 3 декабря, прокомментировал в Twitter запуск корабля «Союз МС-11» — первый после октябрьской аварии.

«Экипаж экспедиции 58 успешно вышел на орбиту! Я благодарен гендиректору («Роскосмоса». — Ред.) Дмитрию Рогозину и всей команде NASA и «Роскосмоса» за целеустремленность при осуществлении успешного запуска», — говорится в сообщении.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e