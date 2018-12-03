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Глава NASA прокомментировал первый после октябрьской аварии запуск «Союза»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в понедельник, 3 декабря, прокомментировал в Twitter запуск корабля «Союз МС-11» — первый после октябрьской аварии.

«Экипаж экспедиции 58 успешно вышел на орбиту! Я благодарен гендиректору («Роскосмоса». — Ред.) Дмитрию Рогозину и всей команде NASA и «Роскосмоса» за целеустремленность при осуществлении успешного запуска», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» успешно стартовала с космодрома Байконур. В настоящий момент корабль уже вышел на околоземную орбиту.

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября, которая произошла из-за деформации датчика контакта разделения. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто из них не пострадал.

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