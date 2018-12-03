Глава NASA прокомментировал первый после октябрьской аварии запуск «Союза»

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в понедельник, 3 декабря, прокомментировал в Twitter запуск корабля «Союз МС-11» — первый после октябрьской аварии.

«Экипаж экспедиции 58 успешно вышел на орбиту! Я благодарен гендиректору («Роскосмоса». — Ред.) Дмитрию Рогозину и всей команде NASA и «Роскосмоса» за целеустремленность при осуществлении успешного запуска», — говорится в сообщении.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 декабря 2018 г.

Ранее в этот же день ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» успешно стартовала с космодрома Байконур. В настоящий момент корабль уже вышел на околоземную орбиту.

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября, которая произошла из-за деформации датчика контакта разделения. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто из них не пострадал.