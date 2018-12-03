«Союз МС-11» успешно состыковался с МКС

Корабль «Союз МС-11» с экипажем новой экспедиции успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), сообщили в «Роскосмосе».

На борту находились российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. На МКС они перейдут после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией. Предположительно, это произойдет до 23:05 мск, пишет ТАСС.

Вновь прибывших на орбитальной станции встретят россиянин Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Как ожидается, срок новой экспедиции составит 194 дня. За это время экипаж выполнит множество работ и 48 научных экспериментов.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно вывела корабль «Союз МС-11» с космодрома Байконур на околоземную орбиту в понедельник, 3 декабря. Пуск был произведен в 14:31 мск. Все боковые блоки ракеты успешно отделились. Корабль причалил к российскому модулю МКС в 20:33 мск. Полет и стыковка проводились по шестичасовой «короткой» схеме.

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Ее причиной стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты, что было вызвано деформацией датчика контакта разделения. Дефект был допущен при сборке. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто не пострадал.