Как до Луны: «Роскосмос» представил «дорожную карту» лунной программы

«Роскосмос» представил программу по покорению Луны, направленную на изучение спутника Земли и создание первой лунной базы в финале программы. «Известия» разобрались, чем эта программа отличается от принятой в 2014 году, а также чего стоит реально ждать в ближайшее время.

К 20-летию проекта Международной космической станции «Роскосмос» не только провел несколько круглых столов и праздничных мероприятий, но и представил новую российскую лунную программу. Она рассчитана до 2040 года, и предполагается, что уже в 2025–2030 годах на Луну будет запущен тяжелый луноход, а к 2035 году на поверхности земного спутника взовьется российский флаг, воткнутый в грунт нашими космонавтами.

Луна жестко стелет и требует денег

Без «дорожных карт» будущих свершений на самом деле никуда. Большие научные и космические программы невозможно создавать, ориентируясь исключительно на сиюминутные задачи. Требуется долгосрочное планирование и понимание, куда именно двигаться, какие цели нужно достигать через 10–15 лет. А четкое разбиение на этапы и грамотные вехи позволяет планировать бюджет наиболее рационально.

Вот только не верится в высадку на Луне уже через 15 лет. Хочется, чтобы так было, чтобы к 2040 году на поверхности спутника Земли работала российская лунная экспедиция, но увы. Основная проблема этой программы такая же, как и у большинства других, — оторванность от реальности, слепая вера в то, что в ближайшие годы космический бюджет увеличат многократно, и нежелание учитывать тенденции последних лет. Это идеальная программа для идеального мира, не очень похожего на наш.

луна Фото: Depositphotos

Достаточно внимательно прочитать «дорожную карту», чтобы увидеть резкий разрыв между тем, что запланировано до 2025 года (пока идет современная Федеральная космическая программа 2016–2025), и позже. На первом этапе есть только один измеримый пункт — запуск космических аппаратов «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27». Все остальные пункты максимально размазаны по времени (начало работ) или вообще не обозначены четко — «разработка ключевых технологий, необходимых для освоения Луны». Такие пункты максимально удобны, если потребуется давать отчет. Ведь непонятно, что именно и в каком объеме должно быть сделано.

Непонятно и сколько это денег будет стоить. Получилось странно, программа готова уже сейчас, а информация о том, сколько это хотя бы примерно будет стоить, появится лишь в марте 2019 года. Как сказал заместитель председателя совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый, «концепция уже есть, теперь нужны экономические расчеты, потому что нужно понимание реализуемости, а то нафантазировать можно очень много». Золотые слова, непонятно только, что мешало получить информацию о примерной стоимости программы хотя бы сейчас? Или зная реальную стоимость, радоваться уже не получится?

Проблема технологий

Авторы «дорожной карты» понимают, что в настоящее время в российской космонавтике нет дополнительных средств, кроме Федеральной космической программы, и взять их особенно неоткуда. Поэтому период с 2019 по 2025 год наиболее реален, дальше же идет суровая научная фантастика, когда за пять лет предполагается создать посадочный модуль для пилотируемого полета на Луну и все сопутствующие технологии. Они включают в себя командный модуль, который останется на орбите, посадочный модуль, лунные скафандры (скафандры для внешнекорабельной деятельности не подходят для лунной высадки). И на всё про всё дается пять лет.

Apollo_11 Американские астронавты высадились на Луну 20 июля 1969 года. Воспоминания участников и малоизвестные факты об экспедиции – в фотогалерее портала iz.ru. На фото: Нил Армстронг сделал свой маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества левой ногой Фото: Getty Images/NASA/Newsmakers Apollo_11 Все участники экспедиции «Аполлон-11» были пилотами с опытом космических полетов. Командир экспедиции Нил Армстронг (слева) служил в авиации ВМС США, но к 1969 году работал уже в НАСА на гражданской должности. Пилот командного модуля Майкл Коллинз (по центру) и лунный модуль-пилот Эдвин Э. Олдрин-младший (справа) были офицерами ВВС США. Все трое — одногодки, 1930 года рождения Фото: NASA Apollo_11 Активная подготовка к высадке началась в 1961 году. Когда 12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, президент США Джон Кеннеди заявил, что американцы высадятся на спутник Земли до 1970 года Фото: NASA Apollo_11 Ракета «Сатурн-5» вылетела из Космического центра NASA 16 июля в 13:32 UTC (16:32 по Москве). Время было выбрано с таким расчетом, чтобы Солнце на момент посадки было не слишком низко (из-за длинных теней) и не слишком высоко (из-за отсутствия теней и высокой температуры на поверхности). Оптимальным было раннее лунное утро, которое длится 16 часов Фото: NASA Apollo_11 Полет транслировали по телевидению всего мира. За исключением СССР и Китая. На фото лунный модуль «Орел» после расстыковки с командно-служебным модулем «Колумбия» на окололунной орбите Фото: NASA Apollo_11 Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль 20 июля в 20:17:39 UTC (23:17:39 по Москве). Первым делом, открыв люк, Армстронг выбросил наружу мешок с мусором Фото Apollo_11 На знаменитом фотоснимке не Нил Армстронг, а Базз Олдрин, который спрыгнул на лунную поверхность на 18 минут позже. Сделав это, он осмотрелся, держась за лестницу, и сказал: «Красивый вид! Великолепная пустыня!» Фото: NASA Apollo_11 Первые люди пробыли на Луне 21 час 36 минут и 21 секунду. На посадочной площадке они оставили металлическую табличку с изображением полушарий Земли, океанов и континентов без государственных границ и текстом: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 нашей эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества». На фото Базз Олдрин выгружает комплект научных приборов Фото: NASA Apollo_11 «Аполлон-11» доставил на Землю 21,55 кг образцов лунного грунта. По воспоминаниям Армстронга, мелкие частицы прилипали тонкими слоями к подошвам и бокам лунных ботинок, как измельченный древесный уголь. И имели едкий запах Фото: NASA Apollo 11 Любимый аргумент конспирологов в пользу того, что высадку на Луне снимали в Голливуде, – будто бы развевающийся на ветру флаг. Его отмел известный космонавт Алексей Леонов: «Ткань применялась с довольно жесткой армированной сеткой, полотнище было скручено в трубочку и заправлено в чехол. Астронавты взяли с собой гнездо, которое сначала вставили в лунные грунт, а затем воткнули в него древко флага, и уже потом сняли чехол. И вот когда сняли чехол, полотнище флага в условиях пониженной гравитации стало разворачиваться, а остаточная деформация пружинистой армированной сетки создала впечатление, что флаг полощется, как на ветру» Фото: NASA Apollo_11 «Я думаю, что мы полетели на Луну, потому что это в природе человека — сталкиваться с трудностями. Это в природе его глубоко внутренней души... мы обязаны делать все эти вещи так же, как лосось должен плыть против течения», – сказал Нил Армстронг на пресс-конференции после полета. На фото он в кабине «Орла» после выхода на поверхность Луны Фото: NASA Apollo_11 Во время подъема с поверхности Луны на взлетной ступени Олдрин увидел в свой иллюминатор, как под воздействием реактивной струи полетели в разные стороны мелкие куски теплоизоляции посадочной ступени и упал установленный флаг. На Землю астронавты вернулись вечером 24 июня Фото: NASA Apollo_11 На фото «Орел» перед стыковкой, снятый Майклом Коллинзом из «Колумбии», на фоне восходящей Земли. Там Коллинз провел все время, пока его коллеги гуляли по Луне Фото: NASA

Главная надежда российской пилотируемой космонавтики корабль «Федерация» разрабатывается вот уже девять лет, и срок его сдачи всё еще постепенно сдвигается, ракета-носитель «Ангара» до сих пор не вышла на рабочее использование, а стартовал этот проект в далеком 1995 году. Нельзя сказать, что только в России задерживают сроки создания ракет и космических аппаратов. Увы, это мировая тенденция, те же США могут похвастать такими же долгостроями.

луна Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Отрасль технологически очень сложная, весьма бюрократизированная, процесс разработок не быстрый. И если создатели лунной программы рассчитывают создать комплекс технологий, требуемых для пилотируемой высадки на Луну, всего за пять лет, это говорит либо о наивности, либо о полном непонимании современного положения дел в российской и мировой космонавтике.

В настоящее время просто нельзя представить, что «Роскосмос» пропустит недостаточно безопасные и проверенные посадочный модуль и космический корабль. История знает лишь один случай, когда такой комплекс технологий получилось создать за сравнимое время. Во время подготовки американской программы «Аполлон» американцы справились за восемь лет. Правда, тогда, как утверждают специалисты, американцам повезло, и очень сильно повезло. В то время полет и высадка на Луну были во многом политической акцией, необходимой даже несмотря на возможные потери. В настоящее же время такой политической воли не найдется ни в одном государстве, за исключением, пожалуй что, Китая.

С привкусом дежавю

На самом деле без постоянного упоминания в прессе даже самые интересные программы забываются очень быстро. Далеко не все помнят, что концепция российской лунной программы появлялась совсем недавно, в 2014 году. Тогда главой еще федерального космического агентства «Роскосмос» был Олег Остапенко, а Дмитрий Рогозин был председателем военно-промышленной комиссии. По его поручению и разрабатывалась «Концепция лунной программы России».

Если ее почитать, то становится понятно, что концепция 2018 года подозрительно похожа на свою предшественницу. Совпадают не только общая канва и отдельные вехи. Список задач практически идентичен, отличаются только даты. Например, в 2014 году предписывалось отправить на Луну научные космические аппараты «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно. В новой же программе за 2018 год эти же самые аппараты предполагается отправить в космос до конца 2025 года, сейчас они стоят на 2021, 2023 и 2024 годы.

луна Приемная лаборатория АН СССР. Исследование в вакуумной камере лунного грунта, доставленного межпланетной автоматической станцией «Луна-24», 1976 год Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

То есть получается, что за четыре года работы по прежней «Концепции лунной программы России» Луна не только не стала ближе, но и, наоборот, отдалилась по срокам. А ведь в программе 2018 года примерно за такое же время предполагается разработать посадочный модуль, орбитальный модуль, скафандры и всё прочее, требующееся для высадки на Луне. В реальной жизни за четыре года просто несколько раз передвинули сроки.

К слову, совсем непонятно, зачем, имея более проработанную программу 2014 года, потребовалось разрабатывать новую и заново ее обсчитывать? Кроме того, непонятно, кто и когда, да и зачем прекратил действие предыдущей концепции? Если она была плоха, то почему новая повторяет ее практически слово в слово, если же она устраивала, то не имело смысла с помпой представлять абсолютно новую.

Не хочется верить, что вместо реальной работы мы видим имитацию бурной трудовой деятельности, рассчитанную на то, что запланированное никогда не придется реализовывать. Понятно, что урезанная Федеральная космическая программа оставляет достаточно мало средств и возможностей для реализации научной космической деятельности, но тогда может стоит и ставить реальные цели без несбыточной веры в то, что завтра всё изменится волшебным образом.

Суровая реальность

Вместе с тем в августе 2018 года исполнилось 42 (да-да, сорок два) года с того момента, как на Луну садился последний советский космический аппарат «Луна-24». Пока строятся новые несбыточные планы по покорению спутника Земли, выросло уже два поколения, никогда не слышавших фразы «наш космический аппарат приземлился на поверхность Луны». И в настоящее время хотелось бы просто изменить эту ситуацию.

В настоящее время проекты по изучению Луны уже есть в Федеральной космической программе, а значит, что на них выделены деньги и они могут быть реализованы. Это те самые три космических проекта «Луна», срок запуска которых постоянно сдвигается вправо. «Луна-25» (до 2013 года ее звали «Луна-глоб») — это целая система из орбитального аппарата и спускаемого зонда, направленная на изучение полярных областей Луны.

луна Космический аппарат «Луна-24» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Аппарат несет на себе более 20 кг полезной нагрузки и научных инструментов, среди которых нейтронный детектор для изучения присутствия водорода в подповерхностных слоях, датчик для измерения температуры поверхности, прибор для анализа образцов грунта (включая манипулятор, который будет «подносить» ему взятые образцы), прибор для изучения лунной экзосферы.

Что самое ценное, «Луна-25» уже реально произведена в металле и полностью готова к отправке к спутнику Земли. Предполагалось, что это произойдет в 2019 году, однако в августе 2018 года сроки старта миссии перенесли на 2021-й. По официальной версии время запуска указали ученые, как наиболее благоприятное.

С «Луной-26», она же «Луна-Ресурс 1», дела обстоят тоже не очень гладко. В настоящее время ее запуск предполагается примерно в 2023 году, а до этого времени еще надо дожить. Кроме того, небольшую сумятицу внесла информация с сайта госзакупок, где 24 октября 2018 года было сказано об отмене нескольких проектов «Роскосмоса», в числе которых была и программа «Луна-26». Впрочем, официальные представители «Роскосмоса» объяснили, что это лишь технический вопрос, ничего плохого с «Луной-26» не произошло и реализация проекта будет продолжена весной 2019 года. Будем надеяться.

Нужна ли нам Луна?

Нужна, без сомнения. По крайней мере запускать космические аппараты и исследовать поверхность, учиться решать более сложные задачи и развивать технологии. При этом делать это надо без спешки и попытки за 20 лет пройти путь от орбитальных зондов до базы на поверхности Луны. Лучше небольшими шагами двигаться вперед, чем каждые четыре года презентовать с помпой новую программу, отличающуюся от предыдущей в основном убегающими всё дальше датами.

А до «Луны-25» осталось три года, думаю, дождемся. Надо же увидеть, как спустя 45 лет наш аппарат сядет на лунную поверхность. Такая гордость дорогого стоит.