Первую высадку российской миссии на Луну запланировали на 2030-е годы

Первая высадка российских космонавтов на Луну с двухнедельной миссией планируется после 2030 года. Об этом говорится в презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов России Евгения Микрина на конференции «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития», посвященной 20-летию МКС.

Согласно изображению на слайде, на поверхность Луны планируют отправить троих космонавтов, передает «РИА Новости» 19 ноября. Экспедиции будет предшествовать беспилотная посадка спускаемого лунного модуля.

Микрин рассказал, что Россия уже создала концепцию своей окололунной станции, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер рассказал, что на март 2019 года намечены испытания многоцелевого пилотируемого корабля «Орион». Основное назначение корабля — доставка экипажей и груза на Международную космическую станцию (МКС). Также разработчики планируют использовать аппарат для полетов на Луну и Марс.