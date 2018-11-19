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Американский космический корабль «Орион» испытают в марте 2019 года

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Фото: NASA
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Испытания многоцелевого пилотируемого корабля «Орион» по плану намечены на март 2019 года. Руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер заявил, что это будет пробный пуск с прерыванием полета.

«Тестовый запуск капсулы с прерыванием полета на высоте состоится, скорее всего, в марте, в крайнем случае в апреле следующего года», — передает ТАСС слова функционера.

Герстенмайер также добавил, что пробный пуск необходим для проверки системы аварийного прерывания полета.

Космический корабль «Орион» разрабатывается с середины 2000-х годов в рамках программы «Созвездие». Его основная цель — доставка экипажей и груза на Международную космическую станцию. Помимо этого, разработчики планируют использовать аппарат для полетов на Луну и Марс.

19 ноября стало известно, что Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3-Би» успешно отправил в космос два спутника навигационной системы Beidou («Бэйдоу»). Таким образом, Пекин завершил формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам инициативы «Один пояс — один путь».

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