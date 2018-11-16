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В Пентагоне назвали примерную стоимость создания Космических сил США

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Создание Космических сил может обойтись США в $10 млрд, заявил первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан.

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По его словам, это максимальная сумма, которую власти страны готовы выделить из бюджета. При этом чиновник отметил, что расходы могут быть и меньше, около $5 млрд, пишет газета The Hill.

В середине июня текущего года президент США Дональд Трамп поручил создать космические войска к июню 2019 года. Позднее он признал, что Россия и Китай опередили Соединенные Штаты в этом вопросе.

В свою очередь посольство России в США иронично прокомментировало планы Вашингтона по созданию Космических сил, напомнив, что данный род войск уже существует в РФ. Твит российских дипломатов телеканал CNN назвал «жестким троллингом» Пентагона.

В России Космические войска существуют с 2001 года. Почти восемь лет назад они были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны. С 2015 года они воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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