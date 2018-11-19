Китай вывел на орбиту два новых спутника

Пекин с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3-Би» успешно отправил в космос два спутника навигационной системы Beidou («Бэйдоу»). Таким образом, Китай завершил формирование группировки спутников для предоставления навигационных услуг странам инициативы «Один пояс — один путь».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа», запуск с космодрома Сичан состоялся 19 ноября в 2:07 по местному времени (21:07 мск 18 ноября. — Ред.). Спустя три часа оба спутника вышли на расчетную орбиту.

«Это ключевой этап перехода от национальной экспериментальной системы к региональной, а впоследствии и глобальной навигационной системе», — сказал главный конструктор «Бэйдоу» Ян Чанфэна. В 2019-2020 годах КНР планирует вывести в космос еще шесть навигационных спутников.

С 2000 года Пекин создает собственную глобальную систему навигации «Бэйдоу». В настоящий момент она работает почти на всей территории Китая и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2020 году разработчики обещают покрыть всю поверхность Земли.