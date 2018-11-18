SpaceX решила отказаться от обновления второй ступени ракеты Falcon 9

Модернизации второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 не будет. Об этом заявил в субботу, 17 ноября, глава американской компании SpaceX Илон Маск.

«SpaceX более не планирует модифицировать вторую ступень Falcon 9», — цитирует его ТАСС.

Маск добавил, что вместо этого будет ускорена разработка космической транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).

Высота новой ракеты-носителя будет составлять 106 м, а диаметр — 9 м. Полезная нагрузка будет достигать 150 т. Сообщается также, что при помощи такой ракеты появится возможность вывести в космос межпланетный космический корабль, в котором оборудуют 40 кабин для астронавтов, способных вместить до 100 человек.

18 сентября стало известно, что первым в мире космическим туристом, который отправится на орбиту Луны с помощью разрабатываемой SpaceX транспортной системы BFR, будет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава.