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Компания Илона Маска добурила скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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Фото: twitter.com/Elon Musk
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Скоростной тоннель под Лос-Анджелесом, который послужит альтернативой наземному транспорту и метро, завершен. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил основатель Tesla и Space X Илон Маск в своем  Twitter.

Проект системы подземных транспортных тоннелей разрабатывает принадлежащая Маску The Boring Company. По плану в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 150 миль в час, или 241 км/ч.

В октябре Маск обещал, что подземный туннель под Лос-Анджелесом откроется уже в декабре.

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