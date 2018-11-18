Компания Илона Маска добурила скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Скоростной тоннель под Лос-Анджелесом, который послужит альтернативой наземному транспорту и метро, завершен. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил основатель Tesla и Space X Илон Маск в своем Twitter.

Congratulations @BoringCompany on completing the LA/Hawthorne tunnel! Cutting edge technology! pic.twitter.com/80WbSQekCQ — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2018

Проект системы подземных транспортных тоннелей разрабатывает принадлежащая Маску The Boring Company. По плану в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 150 миль в час, или 241 км/ч.

В октябре Маск обещал, что подземный туннель под Лос-Анджелесом откроется уже в декабре.