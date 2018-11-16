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Илон Маск ищет оскорбляющего людей «рыцаря» с французским акцентом

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Фото: REUTERS/Kyle Grillot
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Илон Маск написал в своем Twitter, что его компании The Boring Company требуется рыцарь сторожевой башни в Лос-Анджелесе.

Он отметил, что сторожевая башня строится из кирпича и грязи, а рыцарь нужен компании, чтобы орать и оскорблять людей с французским акцентом. Предприниматель также прикрепил ссылку на вакансию на официальном сайте компании.

По словам Маска, минута ссоры с рыцарем обойдется в $5, а тем, кто пожелает поссориться с ним три минуты, будет предоставляться скидка, и для них стоимость составит $12.

На данный момент неизвестно, пошутил ли предприниматель или сказал это всерьез. Однако к своему посту он прикрепил ссылку на сайт с вакансиями, среди которых значится «рыцарь».

Вероятнее всего, предприниматель вдохновился известной сценой из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», где французский рыцарь, сидящий на крепости, насмехался и оскорблял короля Артура и его свиту. После небольшой перепалки он скинул на них корову.

3 ноября Илон Маск пожаловался на 2018-й как на худший год в своей жизни. Предприниматель заявил, что за год постарел как минимум на пять лет.

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