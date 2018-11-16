ОАЭ планируют вырастить в космосе финиковую пальму

Генеральный директор космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед аль-Ахбаби рассказал, что их первый космонавт, который отправится на Международную космическую станцию (МКС), попробует вырастить там финиковую пальму.

По его словам, госпрограмма по освоению космоса прежде всего связана с развитием науки и научными проектами, поэтому на борту станции специалист будет также заниматься экспериментами в области биологии и химии. Чиновник отметил, что это не проект по единоразовой отправке космонавта на МКС.

«Он возьмет с собой косточку от финика, посадит ее в землю и будет наблюдать, вырастет ли пальма в условиях космоса», — заявил аль-Ахбаби в интервью «РИА Новости».

Генеральный директор космического агентства ОАЭ добавил, что Абу-Даби не планирует разрывать контракт с «Роскосмосом» на отправку своего первого космонавта на МКС после аварии с «Союзом-ФГ», из-за которой сроки оказались под вопросом. По его словам, полет по-прежнему запланирован на апрель 2019 года. В настоящее время подготовку в Звездном городке проходят сразу два эмиратских космонавта.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур и потерпела аварию на 165-й секунде полета. Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время благополучно приземлилась, они не пострадали.

Причиной аварии стало неоткрывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Несмотря на происшествие, в NASA заявили, что гордятся сотрудничеством с «Роскосмосом», которое продолжает развиваться.