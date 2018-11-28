«Роскосмос» и РАН за три месяца подготовят лунную программу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 ноября заявил, что госкорпорация совместно с Российской академией наук (РАН) в течении трех месяцев сформируют национальную лунную программу и представят ее на рассмотрение президенту страны Владимиру Путину.

«В течение трех месяцев «Роскосмос» и РАН сформируют общий план действий, единый замысел, распишем всё по этапам, подчиним этой логике все работы по автоматическим космическим аппаратам, робототехнике, и, конечно, СТК (сверхтяжелый комплекс. — Ред.). Это будет достойно того, чтобы представить президенту и правительству», — приводит слова Дмитрий Рогозина «РИА Новости».

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

Спустя три дня, 24 ноября, Дмитрий Рогозин предложил проверить, действительно ли американцы высаживались на Луне. В этот же день пресс-служба «Роскосмоса» назвала предложение своего главы шуткой.