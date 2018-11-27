Генпрокуратура выявила нарушения в «Роскосмосе» при прошлом руководстве

Генпрокуратура выявила системные нарушения законодательства в деятельности «Роскосмоса» в период работы предыдущего руководства госкорпорации. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Он отметил, что были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе в гособоронзаказе. Они были выявлены в 2017 году и первой половине текущего года. Речь идет о срыве оборонных заданий и поставке некачественной продукции.

«В целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли», — указал Куренной.

Он добавил, что по факту нарушений возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала прокуроры передали в следственные органы.

В свою очередь в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация оказывает полное содействие надзорному ведомству при проведении проверочных мероприятий, передает ТАСС.

25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации выявили случаи завышения цен при закупках.