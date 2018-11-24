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В «Роскосмосе» объяснили слова Рогозина об американцах на Луне

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина проверить, высаживались ли американцы на Луне, было шуткой, заявил официальный представитель госкорпорации в субботу, 24 ноября. 

«Шутка, конечно», — приводит его слова «РИА Новости»

Ранее в субботу Рогозин рассказал, что была поставлена задача проверить, были ли американские астронавты на Луне. Во время посещения компании «Российские космические системы» в Москве с президентом Молдавии Игорем Додоном он также уточнил, что ни одна страна в мире не сможет в одиночку реализовать лунную программу и РФ рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в освоении Луны.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.

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