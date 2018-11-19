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Ученые открыли звездную систему на пороге мощнейшего взрыва

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Ученые обнаружили звездную систему из звезд Вольфа — Райе, которая в скором времени может взорваться в мощном гамма-всплеске. Об этом информирует Европейская южная обсерватория (ESO).

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Скопление состоит из трех звезд с очень высокой температурой и светимостью, окруженных вихрем космической пыли. Астрономы дали системе имя древнеегипетского бога Апопа, олицетворяющего хаос и предстающего в виде огромной змеи. Этот образ был выбран из-за извилистых форм системы, напоминающих змею, свернувшуюся вокруг звезд, пишет «РИА Новости».

Скорость звездных ветров в системе достигает 12 млн км в час, однако образуемый ими вихрь движется лишь со скоростью менее 2 млн км в час. По мнению ученых, такой эффект возникает из-за того, что одна из звезд одновременно испускает быстрые и медленные ветра в разных направлениях и вращается так быстро, что практически разрывает себя на части. Это состояние может привести взрыву центра светила и длительному гамма-всплеску.

Ранее в ноябре европейские астрономы рассказали об открытии небольшой, похожей на Землю экзопланеты у звезды Барнарда.

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