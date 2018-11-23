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Российские космонавты испытают на МКС двигатели на иоде

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Фото: roscosmos.ru
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Российские космонавты проведут на Международной космической станции (МКС) эксперименты по исследованию электроракетных двигателей, которые используют в качестве рабочего тела иод. Заявка на испытания находится на рассмотрении, сообщили в научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш.

По словам специалистов, подобные испытания еще ни разу не проводились в условиях реального космического полета. При этом потенциал двигателей на иоде огромен: через три-пять лет они могут стать самыми массовыми среди космических электроракетных двигательных установок (ЭРДУ), подчеркнули в ЦНИИмаш.

Как уточняет «РИА Новости», на данный момент в двигателях используется ксенон, который, несмотря на энергетические преимущества, является дорогостоящим и сложным в добыче элементом.

Ранее ракетно-космическая корпорации (РКК) «Энергия» представила проект нового транспортного космического корабля повышенной грузоподъемности. 

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