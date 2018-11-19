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В России разработали транспортный космический корабль повышенной грузоподъемности

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Транспортный космический корабль повышенной грузоподъемности разработали в России. Об этом 19 ноября сообщил генеральный конструктор пилотируемых комплексов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин в ходе научно-практической конференции, посвященной 20-летию работы Международной космической станции (МКС).

«Грузоподъемность такого корабля составит 3,5 т», — цитирует Микрина телеканал «Звезда».

По словам конструктора, выводить корабль на околоземную орбиту будет ракета-носитель «Союз-2.1». Сейчас российскими космическими «грузовиками» являются корабли серии «Прогресс». 

Ранее в понедельник Микрин заявил, что первая высадка российских космонавтов на Луну с двухнедельной миссией планируется после 2030 года.

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