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NASA согласилось с выводами «Роскосмоса» по аварии «Союза-ФГ»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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По итогам внутреннего расследования причин аварии «Союза-ФГ» комиссия NASA пришла к тем же выводам, что и специалисты «Роскосмоса». Об этом сообщил глава департамента пилотируемых полетов управления Уильям Герстенмайер 19 ноября.

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«Были незначительные расхождения. Провели консультации с «Роскосмосом», после уточнения никаких вопросов не осталось, вся картина произошедшего ясна», — заявил Герстенмайер на конференции «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития» в Москве.

Авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября на 165-й секунде полета и стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ее причиной стало неоткрывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Деформация датчика была допущена при сборке «пакета» первой ступени на космодроме Байконур, пишет агентство ТАСС.

Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Джезказгана в Казахстане, они не пострадали.

16 ноября «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовал к МКС с Байконура, а 18 ноября «Прогресс» с 2,5 т различных грузов успешно пристыковался с станции. 

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