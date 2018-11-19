NASA согласилось с выводами «Роскосмоса» по аварии «Союза-ФГ»

По итогам внутреннего расследования причин аварии «Союза-ФГ» комиссия NASA пришла к тем же выводам, что и специалисты «Роскосмоса». Об этом сообщил глава департамента пилотируемых полетов управления Уильям Герстенмайер 19 ноября.

«Были незначительные расхождения. Провели консультации с «Роскосмосом», после уточнения никаких вопросов не осталось, вся картина произошедшего ясна», — заявил Герстенмайер на конференции «Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития» в Москве.

Авария ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября на 165-й секунде полета и стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ее причиной стало неоткрывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты. Деформация датчика была допущена при сборке «пакета» первой ступени на космодроме Байконур, пишет агентство ТАСС.

Спасательная капсула с космонавтом «Роскосмоса» Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом спустя некоторое время приземлилась в 20 км от Джезказгана в Казахстане, они не пострадали.

16 ноября «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовал к МКС с Байконура, а 18 ноября «Прогресс» с 2,5 т различных грузов успешно пристыковался с станции.