Ракета-носитель «Союз-ФГ» впервые после аварии запущена с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Пуск ракеты данного типа стал первым после аварии 11 октября.

По данным ЦУП, в 21:23 мск «Прогресс» штатно отделился от третьей ступени ракеты. Грузовой корабль выведен на орбиту полета к МКС.

«Антенны и солнечные батареи грузового корабля «Прогресс МС-10» раскрылись. Внешние элементы конструкции корабля полностью раскрылись», –– приводит сообщение центра ТАСС.

Стыковка грузового корабля с МКС запланирована на 22:29 мск 18 ноября.

«Прогресс» доставит на космическую станцию 2,5 т различных грузов.

Изначально запуск корабля был назначен на 30 октября, однако его отложили из-за аварии «Союза-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10», на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Расследование «Роскосмоса» показало, что авария произошла из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика системы увода боковых блоков.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин анонсировал отказ от ракет «Союз-ФГ» с 2020 года.